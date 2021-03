Tony Martin heeft een elleboogbreuk opgelopen

Bij diezelfde valpartij was ook leider Primož Roglič betrokken. Die kon zijn weg wel weer verder zetten. Tony Martin haalde de aankomst van de etappe niet meer. Jumbo-Visma nam hem uit voorzorg uit koers. Vroegtijdig einde van de Koers naar de Zon dus voor Martin.

Die voorzorg bleek meer dan op zijn plaats. Op Twitter liet Jumbo-Visma later weten dat bij het onderzoek in het ziekenhuis een elleboogbreuk was vastgesteld, uiteraard een gevolg van zijn valpartij. De Duitser zal nu de tijd moeten nemen om hiervan te herstellen.

🇫🇷 #ParisNice



Examination in the hospital has shown that Martin suffers an elbow fracture due to his crash. As a result, he will probably if not certainly miss the Itzulia Basque Country in April.



Get well soon, Tony! pic.twitter.com/u1AgjHYlOf