Van Aert denkt aan indruk van de sport en klassement: "Mensen thuis grote winnaar" en "Klaar om voor trui te strijden"

Ook aan het eind van dag 3 in de Tirreno staat Wout van Aert nog aan de leiding. Hij moest hiervoor wel in de slotmeters van rit 3 Štybar terughalen. Dan ook nog Van der Poel kloppen in de sprint, was te veel gevraagd. Zaterdag gaat een belangrijke dag worden voor het klassement.

"Het kostte erg veel kracht om Štybar terug te halen", erkende Van Aert. "Ik was een beetje verrast door de aanval. Het was een slechte koerssituatie om daarna nog te sprinten voor de zege met Mathieu van der Poel in mijn wiel. Ik had het gevoel dat er meer in had gezeten als ik mijn kruit niet eerder had hoeven verschieten. Terugkijkend op vandaag is een tweede plaats en wederom extra bonificatieseconden een goed resultaat."

Het wielrennen maakt wel een enorm goede indruk, met dag na dag een clash tussen de groten in Tirreno-Adriatico. "Ik denk dat de mensen thuis de grote winnaar zijn. Ze krijgen de afgelopen dagen koers van een hoog niveau voorgeschoteld tussen de absolute wereldtop."

Ik ga proberen er zo lang mogelijk aan te blijven hangen

De hamvraag is nu: kan Van Aert ook de zware rit naar Prati di Tivo overleven? "Het zal een zware opgave worden om de leiderstrui te verdedigen. De tactiek zal heel simpel zijn. Ik ga proberen er zo lang mogelijk aan te blijven hangen en als ik gelost word, zal ik vechten voor iedere seconde."

Van Aert is dus realistisch, maar hoopvol. En vooral: strijdvaardig. "Na morgen weten we meer over de mogelijkheden omtrent een goede positie in het klassement. Het zou boven alle verwachtingen zijn als ik de trui kan behouden, maar ik ben klaar om er voor te strijden. Morgenavond maken we de balans op en zien we wat er verder mogelijk is."