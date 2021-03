Stefano Museeuw mikt op een sterk seizoen: "In april zijn er heel weinig koersen"

Stefano Museeuw wil zich dit seizoen laten zien. De voorbereiding was geslaagd en nu is het tijd om een stapje hoger te zetten.

Begin 2020 kwam Stefano Museeuw bij BEAT Cycling terecht, terwijl hij eigenlijk voor Team Monti zou rijden. “Er was daarvoor al eens contact geweest, maar het kwam niet tot een gesprek. Toen Monti niet doorging, hebben we hen teruggebeld”, zegt Museeuw aan KW.

De zoon van Johan Museeuw liet zich in de GP Monseré zien. Hij koos voor de vroege ontsnapping.

“Het was in de meeting niet echt vooropgezet dat ik zou meespringen, maar we wilden sowieso wel een mannetje mee van de ploeg. Ik hield me tijdens de meeting een beetje afzijdig, want ik koers op instinct en het was tenslotte nog maar mijn eerste koers van het seizoen.”

De ambities zijn er alvast. “Ik hoop dit jaar in zo’n tv-koers toch een keer de top tien te halen. Het is natuurlijk een hoog niveau, maar voor mij is het nog juist te doen. Ik wil deze keer dus zeker ook graag Dwars door het Hageland rijden. Vorig jaar was ik de week ervoor ziek, waardoor ik niet geselecteerd was. De volgende koers op mijn programma is Bredene-Koksijde. In april zijn er voor ons heel weinig koersen, waarschijnlijk gaan we dan op stage.”