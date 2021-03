Van Aert reed in gedachten een tijdrit bergop: "Logica gerespecteerd, ik mag trots zijn en kan ambities blijven houden"

Wat heeft Wout van Aert dat toch weer voortreffelijk gedaan. Een beresterke beklimming reed Van Aert. Zijn sterke prestaties in de bergen in de Tour van vorig jaar waren duidelijk geen toeval. Dat de winnaar van die Tour als klimmer nog een trede hoger staat, is geen schande.

Van Aert is terecht dan ook tevreden met wat hij tussen Terni en Prati di Tivo heeft laten zien. "Ik ben blij met mijn prestatie. Ik heb er het maximale uitgeperst. De concurrentie begon al vroeg met aanvallen, waardoor het een heel lastige opdracht werd. Ik reed een constant tempo, iets wat het best bij mijn capaciteiten past. Ik ving erg veel wind en dat maakte het lastig."

NIET VERSCHUILEN

Als niet-klimmer moest hij toch zelf de kastanjes uit het vuur halen. "In het begin hoopte ik nog op steun van andere renners, maar ik realiseerde me al snel dat het van mezelf moest komen. Ik maakte er in gedachten een soort tijdrit van en heb alles gegeven tot op de streep. Als iemand anders de blauwe trui had gehad, zou ik ook in het wiel gaan zitten. Nu kon ik mij niet verschuilen en heb ik gereden voor mijn klassement."

Pogačar sloeg wel een dubbelslag. Daar kan Van Aert ook mee leven. "Het is de logica gerespecteerd dat de Tourwinnaar van 2020 hier de blauwe leiderstrui van me overneemt. Pogačar heeft nu een mooie voorsprong op mij, maar ik geef nog niet op en zal er in de komende drie dagen alles aan doen om het hoogst haalbare te bereiken."

NOG TWEEDE

Een blik op het klassement leert dat Van Aert inderdaad niet uitgeteld is en zeker het podium haalbaar is. "Het team is heel sterk en dat doet mij deugd. Ik kan blij en trots zijn met mijn optreden van vandaag. Hierdoor sta ik nog steeds tweede en mag ik ambities blijven houden voor de komende dagen."