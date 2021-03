🎥 Jolien D'hoore sprint op verjaardag naar tweede plek en moet net als Vos nipt de duimen leggen voor Italiaanse

Jolien D'hoore had zo graag zichzelf een geschenk gegeven door op haar verjaardag te winnen in de GP Oetingen. Het scheelde niet veel of het was gelukt. Elisa Balsamo was nog net ietsje sneller. Ook Marianne Vos stond mee op het podium.

Op 45 kilometer van de aankomst gingen Canuel, Roy, Chabbey en Vos voorop rijden. Een ruime groep sloot bij deze vier nog aan. Jolien D'hoore zorgde voor de Belgische vertegenwoordiging in de nieuw samengestelde kopgroep.. Voorts waren ook rensters als Amy Pieters, Floortje Mackaij en Elisa Balsamo aanwezig. Biannic en Faulkner probeerden er met hun twee nog vanonder te muizen. Onder de rode vod werden ze gegrepen en zo kwam het toch nog tot een spurt met een twaalftal rensters. Met de gekende afloop ook, met Balsamo op 1, D'hoore op 2 en Vos op 3. #GpOetingen - Vidéo du sprint avec la victoire de @Elisa_balsamo @valcar_ts pic.twitter.com/L4QfQgJQG9 — James Odvart (@OdvartJames) March 14, 2021