Val en pech kosten Roglič in ingekorte slotrit zowaar nog eindwinst: Schachmann wint Parijs-Nice, Magnus Cort slotrit

Alles leek in kannen en kruiken voor Primož Roglič. Het gevaar loert echter om elke hoek. Schachmann werd zo nog de winnaar van Parijs-Nice na een onverwachte ommekeer in de slotetappe naar Levens, die ocharme niet eens honderd kilometer betrof.

Een ingekorte slotrit van 92 kilometer, dat restte nog in Parijs-Nice. Niets dat nog voor een grote ommekeer kon zorgen, zo leek het, maar schijn bedriegt. Leider Primož Roglič kwam immers ten val. Met de hulp van twee ploegmaats kon de Sloveen wel snel terugkeren.

Gaudu was eveneens tegen de grond gegaan en besloot op te geven. Ondertussen begaven onder meer de Belgen Tim Declercq en Edward Theuns voorin, samen met Rutsch en Bystrøm. Bol, Oldani en Barguil kwamen later aansluiten. Ook De Plus slaagde hierin dankzij een aanval op de Côte de Duranus.

KLASSEMENT PLOTS WEG VOOR DE LEIDER

Plots kwam de melding dat Roglič moest lossen uit het peloton. Mogelijk was er toch ernstige schade bij die valpartij, maar bovendien had hij ook te maken met een mechanisch defect. Zo werd het wel erg moeilijk voor de man die probleemloos op weg leek om Parijs-Nice te winnen. Bora-Hansgrohe en Astana begonnen volop tempo te maken. Roglič zat dan ook nog eens helemaal alleen en verspeelde zo zijn klassement.

De vlucht met de drie Belgen werd gegrepen. De laatste passage op de Duranus moest dan beslissen over de rit-en eindzege. Wat dat laatste betreft, lag Schachmann zo ineens in pole positie. Neilands, Mäder en Guillaume Martin mochten vertrekken van de klassementsmannen. Voorop blijven was nog iets anders. Op iets minder dan twee kilometer van de aankomst werden de drie gegrepen.

SCHACHMANN WINT NET ALS VORIG JAAR

Een groepje met favorieten spurtte voor de overwinning. Magnus Cort was de snelste, voor Laporte. De eindwinnaar werd verrassend genoeg nog Maximilian Schachmann, die deze rittenkoers voor het tweede jaar op rij op zijn naam schrijft.