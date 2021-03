Deceuninck - Quick.Step maakt selecties bekend voor Nokere Koerse en Bredene Koksijde Classic: Mark Cavendish in beide klassiekers aan de start

Deceuninck - Quick.Step heeft haar selecties bekendgemaakt voor Nokere Koerse en de Bredene Koksijde Classic op woensdag en vrijdag. In beide klassiekers rekent de Belgische wielerformatie op de Britse sprinter Mark Cavendish.

Ook Shane Archbold, Iljo Keisse, Ian Garrison, Stijn Steels en Jannik Steimle zullen in beide klassiekers aan de start staan. Daarnaast zal Josef Cerny Nokere Koerse rijden en zal Florian Sénéchal in de Bredene Koksijde Classic te zien zijn.

We are racing in Belgium this week at @NokereKoerse and @bredenekoksijde, where @MarkCavendish will be back in action for #TheWolfpack: https://t.co/fExdyRxV98

Photo: @GettySport pic.twitter.com/5dZKUMqERd