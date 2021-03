Enkele procentjes in het rood: bekijk de data van het eerste koersuur van Wout van Aert

Wout van Aert is niet aan sprinten toe gekomen in de zesde rit van de Tirreno-Adriatico. Voluit gaan kan niet elke dag, maar dat wil nog niet zeggen dat het een volledige rustige dag was. Cijfers tonen aan dat Van Aert zich in het begin van de rit wel ingespannen heeft.

Het eerste gedeelte van de etappe was behoorlijk lastig en het er waren genoeg renners die graag in de ontsnapping wilden geraken. Dat bracht met zich mee dat er verschillende pogingen nodig waren om tot de juiste ontsnapping te komen. Dan moest de rest van het peloton uiteraard ook mee en was het zaak om zeker geen concurrenten in het klassement weg te laten rijden. Velon heeft de cijfers van Wout van Aert uit het eerste wedstrijduur gepubliceerd en daaruit blijkt dat die zich toen wel degelijk ingespannen heeft. 🇧🇪 @WoutvanAert



Powered by @VelonCC #TirrenoAdriatic pic.twitter.com/ojBDRst6qR — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 15, 2021 Van Aert haalde tijdens het eerste uur van de koers een gemiddeld wattagevermogen van 210 Watt. Ook ging hij vier procent in de rode zone. Dat is niet uitermate veel, maar ook niet niets. Ter vergelijking: in de spectaculaire etappe van zondag, waarin Pogačar bijna nog Van der Poel terughaalde, ging de Sloveen zestien procent in het rood. 🇸🇮 @TamauPogi



Powered by @VelonCC #TirrenoAdriatico pic.twitter.com/INiR1xifMz — Tirreno Adriatico (@TirrenAdriatico) March 14, 2021