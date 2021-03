Nieuwe kans op ritzege voor Wout van Aert in de Tirreno-Adriatico? "Als het tot een sprint komt, ga ik mijn kans wagen"

Na een zwaar weekend in de Tirreno-Adriatico is het vandaag normaal gezien opnieuw een kans voor de sprinters. Zo mikt Wout van Aert op zijn tweede ritzege in de Italiaanse rittenkoers.

Pakt Wout van Aert vandaag zijn tweede ritzege in de Tirreno-Adriatico? De kans is bestaande, want de sprinters lijken opnieuw hun kans te krijgen vandaag. Met het wegvallen van Caleb Ewan moet Wout van Aert al met één concurrent minder rekening houden. Uiteraard wil van Aert zijn kans wagen. Hij vertelde het bij Het Laatste Nieuws. "Ik ben goed hersteld na het voorbije weekend. Als het tot een sprint zou komen, ga ik mijn kans wagen. Als er kansen zijn, moet je die proberen te grijpen", aldus Wout van Aert.