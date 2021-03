"Daardoor maakt Mathieu van der Poel zich ook populair bij het grote publiek"

Mathieu van der Poel pakte in de Tirreno-Adriatico uit met een ongezien nummertje en wist dat ook tot het einde vol te houden. En dus was er héél veel lof voor de renner van Alpecin-Fenix.

"Het mooie is dat ze dingen doen waarvan we niet zouden verwachten dat ze het gaan doen", aldus Jolien D'Hoore in De Tribune over Mathieu van der Poel en co. "Kampioenen wachten vaak lang, maar hij durft lang voor de streep aanvallen."

Straight to the point

"Met zijn uitspraken maakt hij zich ook populair bij het publiek. Maar ook Van Aert en Alaphilippe doen enorm mooie dingen. Hij is altijd heel eerlijk en straight to the point, dat is ook heel mooi aan hem."

Renaat Schotte pikte in: "Hij trekt zich het minste aan van een aantal ongeschreven wielerwetten. Dat is verfrissend om te zien. Hij haalt er ook nog het plezier uit."