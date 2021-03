Jumbo-Visma zeer tevreden over prestaties Wout van Aert in Tirreno-Adriatico: "Wat een week!"

Wout van Aert kan tevreden terugblikken op een sterke week in de Tirreno-Adriatico. Zo eindigde hij op de tweede plaats in het algemeen klassement en was hij goed voor twee ritzeges.

Sterke prestatie van Wout van Aert in de Tirreno-Adriatico. Vandaag heeft hij namelijk de slottijdrit op zijn naam gezet, wat al zijn tweede ritzege was in de Italiaanse rittenkoers. De ploeg van Wout van Aert, Jumbo-Visma, is dan ook zeer tevreden. Zo hebben ze de prestaties van Wout van Aert deze week in de Tirreno-Adriatico op een rijtje gezet op Twitter. "Tweede in het algemeen klassement, eindwinst van het puntenklassement en twee ritzeges. Wat een week Wout van Aert!", aldus Jumbo-Visma. 🇮🇹 #TirrenoAdriatico



🥈 General Classification

💜 Points Classification

2️⃣ Stage victories



What a week @woutvanaert👏🏼 pic.twitter.com/ZkA8eJS5um — Team Jumbo-Visma cycling (@JumboVismaRoad) March 16, 2021