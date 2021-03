Mathieu van der Poel kan tevreden terugblikken op de Tirreno-Adriatico met twee ritzeges: "Denk dat ik de goede vorm te pakken heb voor Milaan-San Remo"

Wie houdt Mathieu van der Poel van de zege in Milaan-San Remo? De Nederlander maakte een sterke indruk in de Tirreno-Adriatico met twee knappe ritzeges. Vooral met zijn zege in de vijfde etappe maakte hij heel wat indruk.

Mathieu van der Poel is duidelijk klaar voor Milaan-San Remo. Hij won twee ritten in de Tirreno-Adriatico, waaronder een weergaloze solo van iets meer dan 50 kilometer. Hij lijkt dan ook de topfavoriet te zijn voor de klassieker van komend weekend. "Het was een perfecte week en ik denk dat ik klaar ben voor Milaan-San Remo. Het is een heel andere wedstrijd, maar ik heb volgens mij de juiste vorm te pakken", legde van der Poel na de slottijdrit in de Tirreno-Adriatico uit. Zijn interview staat te lezen bij Wielerflits.