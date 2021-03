Nokere Koerse komt met veiligheidshandboek: "Voorsprong nemen op verplichtingen UCI, we willen statement maken"

Bij de laatste editie van Nokere Koerse in 2019 won Cees Bol. Een veiligheidshandboek moet vermijden dat het woensdag tot onnodige valpartijen komt. Twee jaar geleden werd er nog gevallen met de finish in zicht. Nokere Koerse treedt zo in de voetsporen van Kuurne-Brussel-Kuurne.

Ook de organisatie van die eendagskoers ontwierp een veiligheidshandboek. De organisatie van Nokere Koerse heeft een gelijkaardig document opgesteld dat liefst 131 pagina' stelt. "De ploegen kunnen alles op voorhand bekijken, zodat ze de renners kunnen briefen en zelfs tijdens de wedstrijd via de oortjes kunnen inlichten over hindernissen", legt organisator Robrecht Bothuyne uit aan Radio 2.

Niets wordt aan het toeval overgelaten. "We hebben elke vierkante meter in kaart gebracht, en gekeken naar waar er putjes, paaltjes, verkeersborden, drempels of andere mogelijke obstakels zijn. Zo willen we ervoor zorgen dat alles zo veilig mogelijk kan verlopen. We zijn volop bezig met het plaatsen van stootkussens en signalisatie."

Dit is iets wat we zelf beslist hebben

Bothuyne is duidelijk over het opzet hierachter. "Daarmee willen we bereiken dat, als er toch een valpartij zou gebeuren, het nog steeds relatief veilig afloopt. We voorzien ook extra stewards en seingevers." Het opstellen van zo'n veiligheidshandboek is een eigen initiatief. "Dit is iets wat we zelf beslist hebben, om zo wat voorsprong te kunnen nemen op de verplichtingen die later nog vanuit de UCI zullen komen."

Safety first dus. "We willen echt een statement maken dat Nokere Koerse een veilige wedstrijd is." Nokere Koerse is ook een eendagskoers met vaak heel wat jonge renners aan de start. "Dan krijg je meestal een heel nerveus koersverloop. Dat vergt natuurlijk extra aandacht voor de veiligheid van het parcours zelf, want we willen ervoor zorgen dat elke renner uiteindelijk over de finish kan geraken."