Sagan vindt dat koersstijl Van der Poel en Van Aert 'mooie tv-show' oplevert en hoopt in Catalonië beter te worden

Voor Peter Sagan is er nog veel werk aan de winkel, door de achterstand die hij opliep door zijn coronabesmetting. Dat steekt de Slovaak niet onder stoelen of banken. Voor aanvang van zijn tijdrit in Tirreno-Adriatico stond hij de media te woord.

"Ik heb hier veel werk kunnen doen", zegt Sagan over zijn inspanningen in de Tirreno. "Ik voel me niet dood of leeg, ik ben oké. Het is geen gemakkelijke periode voor mij, maar ik geloof erin dat het beter en beter gaat worden in de volgende koersen."

Ook Sagan heeft opgemerkt dat een nieuwe koersstijl geïntroduceerd is, met vooral Van der Poel die van ver durft aan te vallen en ook Van Aert die attractief koerst. "Het zorgt voor een goeie tv-show. Als ik in goede conditie ben, zou ik ook vooraan moeten meedoen. Maar niemand weet het echt, omdat ik nu nog op een ander niveau zit."

KOERSEN GEMIST IN JANUARI EN FEBRUARI

Sagan moet nog een deel van zijn conditionele achterstand goedmaken en rijdt daarom de Ronde van Catalonië in plaats van E3 en Gent-Wevelgem. "We hebben beslist met het team dat om de Ronde van Catalonië te doen als voorbereiding, omdat ik koersen gemist heb in januari en februari. Het seizoen is al bezig en dit is nog maar mijn eerste koers", verwijst Sagan naar de Tirreno.

"Ik hoop in Catalonië een stap vooruit te zetten. Het is belangrijk om zware koersen te rijden." Dat is zijn voorbereiding op de Ronde en Roubaix. Eerst komt Milaan-Sanremo er aan. Wie gaat daar winnen? "Wie weet? Misschien ik?" Het is al grappend bedoeld, alhoewel... Sagan is dit jaar geen topfavoriet en zal er dus toch stiekem op hopen. "Er is altijd een kans. Als er zich een kans voordoet, ben ik klaar om die te nemen."