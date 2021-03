Merijn Zeeman onder de indruk van Wout van Aert: "Hij heeft enorm veel mogelijkheden"

Wat kan Wout van Aert niet? Onze landgenoot Jumbo-Visma heeft al heel wat mooie dingen laten zien in de klassiekers, maar ook in de sprints, de tijdritten en de bergritten van een rittenwedstrijd kan hij zijn mannetje staan.

Hoe ziet Merijn Zeeman, ploegleider bij Jumbo-Visma, de toekomst van Wout van Aert? "De klassiekers blijven het hoofddoel van Wout van Aert, maar hij heeft enorm veel mogelijkheden. Hij zal wel eens voor een eindklassement willen gaan in een rittenwedstrijd", legde Zeeman uit bij Sporza.

Zou Wout van Aert dan ooit voor het eindklassement in een grote ronde kunnen gaan? "Daar kan alleen hijzelf op antwoorden. De grootste vraag is of Wout dat zelf wil, want dan zal hij zijn trainingen en aanpak moeten veranderen."

Puntentrui Tour de France

Eén ding staat wel al vast en dat is dat Wout van Aert dit jaar niet zal meedoen voor de groene trui in de Tour de France. "Het zou hem te veel energie kosten en de Olympische Spelen staan daarna nog op het programma. Hij zal enkele etappes uitkiezen om voor de overwinning te gaan", aldus Zeeman.