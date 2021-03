VOORBESCHOUWING: Een Belgische winnaar in Nokere Koerse of zorgt Mark Cavendish voor de verrassing?

Deze middag staat er met Nokere Koerse opnieuw een Belgische eendagswedstrijd op het programma. Het is uitkijken naar verschillende Belgische sprinters zoals Jasper Philipsen en Edward Theuns, maar ook de Britse sprinter Mark Cavendish is van de partij.

Met Nokere Koerse staat vandaag opnieuw een lange eendagswedstrijd in België op het programma. Het peloton krijgt een parcours van 195 kilometer voorgeschoteld en daarin krijgen ze onder meer vijf keer de Nokereberg voor de kiezen.

Vorig jaar strooide het coronavirus roet in het eten en werd Nokere Koerse niet gereden. Voor de laatste editie moeten we dus naar 2019 en toen was de Nederlander Cees Bol de sterkste. Bol haalde het toen voor Ackermann en Philipsen.

Bol en Ackermann zijn er dit jaar niet bij, maar wie wel van de partij is, is Jasper Philipsen. De Belgische sprinter rijdt sinds dit seizoen voor Alpecin-Fenix en lijkt de topfavoriet te zijn om de wedstrijd deze middag naar zich toe te trekken.

© photonews

Maar Philipsen krijgt wel stevige concurrentie van enkele andere landgenoten. Zo zijn ook Timothy Dupont van Bingoal Wallonie-Bruxelles en Edward Theuns van Trek-Segafredo van de partij. Dupont won dit seizoen nog een etappe in de Ster van Bessèges en Theuns is een sprinter die je altijd in de gaten moet houden.

En wat met de buitenlanders? Daar valt vooral één naam op en het is de naam van Mark Cavendish. De Britse sprinter van Deceuninck-Quick-Step heeft dit seizoen al enkele mooie dingen laten zien met onder meer een tweede plaats in de Grote Prijs Jean-Pierre Monseré. Kan de Brit deze middag verrassen?

ONZE STERREN VOOR NOKERE KOERSE

*** Jasper Philipsen

** Jordi Meeus, Mark Cavendish, Edward Theuns

* Timothy Dupont, Danny Van Poppel, Sep Vanmarcke