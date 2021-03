Alpecin-Fenix heeft selectie rond voor Milaan-San Remo: Mathieu van der Poel krijgt steun van Belgisch kampioen

Mathieu van der Poel kent zijn ploegmaats voor Milaan-San Remo. Alpecin-Fenix, de wielerformatie van Mathieu van der Poel, heeft namelijk haar selectie bekendgemaakt voor het Italiaanse wielermonument.

Zo is onder meer Belgisch kampioen Dries De Bondt geselecteerd door Alpecin-Fenix. Ook Otto Vergaerde, Gianni Vermeersch, Senne Leysen, Petr Vakoc en Kristian Sbaragli zullen Mathieu van der Poel aan de overwinning moeten helpen.

