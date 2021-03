UCI publiceert update kalender: eendagskoers uit WorldTour valt samen met start van WK

De wielerkalender van 2021 is door de UCI licht aangepast. De UCI heeft de update van de kalender gepubliceerd. Uitstel vanwege het coronavirus van bepaalde wedstrijden bracht sowieso wijzigingen aan de kalender met zich mee.

De voornaamste verschillen met de oorspronkelijke kalender hebben dus te maken met wielerwedstrijden die een nieuwe datum gekregen hebben. Zo zal de Ronde van Valencia van 14 tot 18 april gereden worden en de Ronde van de Algarve van 5 tot 9 mei.

RUTA DEL SOL VAN 18 TOT 22 MEI

Later diezelfde maand volgt de Ruta del Sol. Die gaat van 18 tot en met 22 mei verreden worden. Er is nog één opvallende wijziging van een koers die aanvankelijk in mei zou plaatsvinden, de WorldTour-koers Eschborn-Frankfurt. Die verhuist naar 19 september. Dat is tevens de eerste dag van het WK wielrennen in België.

De Ronde van Limburg heeft op de internationale kalender de datum van 18 juli gekregen om zijn wedstrijd te organiseren. De GP Denain, ook altijd een pittige koers, is voor 22 september.