BORA-hansgrohe maakt selectie bekend voor Milaan-San Remo en beschikt over meerdere kopmannen

Julian Alaphilippe, Wout van Aert en Mathieu van der Poel zijn de grote favorieten voor de overwinning zaterdag, maar de andere ploegen zijn klaar om de strijd aan te gaan. Zo beschikt ook BORA-hansgrohe over meerdere troeven.

Met Pascal Ackermann, Maximilian Schachmann en Peter Sagan start de Duitse wielerformatie met drie kopmannen. Ook Cesare Benedetti, Marcus Burghardt, Daniel Oss en Maciej Bodnar zijn geselecteerd door BORA-hansgrohe.

The first monument of the year is waiting! ⏩ @Milano_Sanremo ❤️🇮🇹



What comes to your mind? Comment below👇



This is is our lineup for Saturday:



🇩🇪 Pascal Ackermann

🇮🇹 Cesare Benedetti

🇵🇱 Maciej Bodnar

🇩🇪 Marcus Burghardt

🇮🇹 Daniel Oss

🇸🇰 Peter Sagan

🇩🇪 Maximilian Schachmann pic.twitter.com/w6mZMxfCZQ