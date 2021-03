Mathieu van der Poel is één van de grote favorieten voor Milaan-San Remo, maar het maakt hem niet nerveus: "Ik lig er niet wakker van"

Zaterdag is het zo ver. Dan staat Milaan-San Remo op het programma. Er wordt vooral gekeken naar de grote drie (Julian Alaphilippe, Wout van Aert en Mathieu van der Poel), maar van der Poel lijkt wel met de druk om te kunnen.

Vorig jaar was Mathieu van der Poel net niet sterk genoeg in Milaan-San Remo. De Nederlander eindigde op de dertiende plaats in het Italiaanse wielermonument. Dit seizoen wil hij uiteraard beter doen en met onder meer de overwinning van de Strade Bianche en enkele ritten in de Tirreno-Adriatico is hij goed op dreef.

Zelf is van der Poel niet nerveus voor Milaan-San Remo. Hij is de grote favoriet, maar op de persconferentie lijkt hij de druk van zich af te houden. "Er is nog altijd een grotere kans dat je niet wint dan dat je wel wint. Ik lig er niet wakker van", legde van der Poel uit en staat te lezen bij Sporza.