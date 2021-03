Waar kan Lotto naast missie van Gilbert op hopen in Sanremo? "Verschillende opties" en "Met besten over Poggio"

Philippe Gilbert is nog altijd bezig met zijn Strive4Five. Bij Lotto Soudal hoopt iedereen vurig dat Gilbert Milaan-Sanremo aan zijn rijtje met zeges in Monumenten kan toevoegen, maar als dat niet lukt, zijn er nog wel andere mogelijkheden.

Op de site van Lotto hebben de drie andere troeven van de ploeg het over Milaan-Sanremo. John Degenkolb om te beginnen. De Duitser heeft Sanremo wel al op zijn palmares staan. "Het cliché zegt dat dit de gemakkelijkste klassieker is om te rijden en de moeilijkste om te winnen, omdat het zo onvoorspelbaar en ook de langste koers van het seizoen is. Zowel voor mezelf als voor de ploeg is het een groot doel."

© photonews

Als Caleb Ewan kan overleven, is hij de man voor de sprint. "De Cipressa en de Poggio zijn de moeilijkste delen van de koers voor mij. In het algemeen heb ik het moeilijk om met de eerste groep over deze hellingen te geraken. Ik hoop dat het dit jaar anders zal zijn. In tegenstelling tot twee jaar geleden, toen ik de enige kopman was, hebben we nu verschillende opties, wat enkel een voordeel kan zijn."

© photonews

Wellens overloopt die verschillende opties nog eens. "Met Caleb hebben we één van de snelste sprinters ter wereld. Als Caleb het moeilijk heeft op de klimmetjes, hebben we nog altijd John als onze tweede snelste man. Philippe Gilbert en ik hebben de taak om ons niet te laten verrassen op de klimmetjes. Ik ga zeker proberen mee te doen op de Poggio. Als ik een hele goede dag heb, zou ik daar met de besten over moeten geraken."