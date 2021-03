🎥 Dansen op 'Snollebollekes': welkom op de 'Jasper Stuyven-party'

Vreugde alom uiteraard in het kamp van Trek-Segafredo na de overwinning van Jasper Stuyven in Milaan-Sanremo. Dat was ook te zien aan de taferelen na de koers. Iedereen werd bedankt met een omhelzing, in de ploegbus brak het feest helemaal los.

Op het Twitteraccount van de ploeg zette Trek-Segafredo beelden van Jasper Stuyven die iedereen in de vreugde betrok na de finish in Sanremo. Ploegmaats en stafleden werden bedankt met een knuffel, zowel aan de aankomst als aan de ploegbus. Wanneer Stuyven dan zelf de ploegbus op stapte, kon het feestje beginnen, dat is het winnen van een Monument wel waard. Op de tonen van de gepaste muziek: 'Links Rechts' van Snollebollekes. Apart toch voor een Amerikaanse wielerploeg. We’ll just leave this here 🥳🥳🥳 @Jasperstuyven @ryanmullen9 @SunJjak @nikconci @vincenzonibali @QuinnSimmons9 @Tomashuuns pic.twitter.com/Mb7fXzSQVY — Trek-Segafredo (@TrekSegafredo) March 20, 2021 Stuyven stak het feestje zelf in gang en de ploegmaats deden vrolik mee. Ook zij konden het gekende 'ga naar links, ga naar rechts-dansje', wel smaken.