🎥 Waarom de Strade Bianche dé ultieme stresstest is voor wielrenners: ploeg van Campenaerts geeft een inkijk

De Strade Bianche is niet alleen één van de populairste koersen, maar ook één van de meest uitdagende. Dat weten ze bij Qhubeka ASSOS maar al te goed. Met een filmpje geeft de wielerploeg een inkijk hoe het is om een wedstrijd als de Strade te beleven.

Qhubeka ASSOS is de ploeg van Victor Campenaerts, Dimitri Claeys en Sander Armée. Geen van onze drie landgenoten deed evenwel mee in de Strade Bianche van dit jaar. Wat niet wil zeggen dat hun ploeg zich onbetuigd liet. Integendeel, Michael Gogl maakte lang deel uit van het groepje met favorieten en kwam in Siena als zesde over de streep, voor Tadej Pogačar.

In de reeks 'Race For Change' gunt Qhubeka ASSOS de wielerliefhebber een blik achter de schermen. De tweede aflevering heet 'Beyond the dust' en gaat over die Strade Bianche. Volgens Qhubeka is die wedstrijd de ultieme stresstest voor wielrenners en hun materiaal. In het onderstaande filmpje krijg je precies te zien waarom dat zo is.