Mark Cavendish grijpt net naast de overwinning in openingsetappe Coppi e Bartali

De Coppi e Bartali is begonnen met een eerste korte rit van bijna 98 kilometer. Mark Cavendish was daarin dicht bij zijn eerste overwinning sinds zijn terugkeer naar Quick.Step. Enkel Jakup Mareczko was nog net een tikkeltje sneller.

De eerste dag in de Coppi e Bartali is onderverdeeld in rit 1a, een korte rit in lijn, en een ploegentijdrit. De rit in lijn vertrok en finishte in Gatteo. Daar werd door het peloton aan de aankomst gesprint voor de overwinning. Deceunincnk-Quick.Step speelde Mark Cavendish uit.

TWEEDE KEER OP PLEK TWEE

Die was al eens tweede in de Grote Prijs Jean Monseré en was nu opnieuw dicht bij zijn eerste overwinning van het seizoen. Daar moet de Brit nog even geduld voor koesteren, want het is dus Jakub Mareczko die als eerste in deze Italiaanse rittenkoers mocht juichen.

Mareczko is een Italiaan die rijdt voor Vini-Zabù. De derde plaats was voor de Duitser Darius Mayrhofer van Team DSM.