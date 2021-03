Mark Cavendish opgetogen met leiderstrui: "Eindelijk weer eens aan de leiding"

Mark Cavendish is de nieuwe leider in de Coppi e Bartali. Deceuninck-QuickStep werd derde in de ploegentijdrit.

In de Coppi e Bartali eindigde Deceuninck-QuickStep in de ploegentijdrit op twee seconden van Israël Start-Up. Dat was genoeg om Mark Cavendish de leiderstrui te schenken, iets wat hij wel wist te appreciëren. "Dat ik voor het eerst in vier jaar aan de leiding sta in een koers, is superleuk. We zijn hier maar met vijf mannen van Deceuninck-Quick.Step. Het zal dus werken zijn”, vertelde Cavendish.

De ochtendetappe werd gewonnen door Jakub Mareczko. “Iedereen beschermde me zo goed tijdens de ochtendetappe. Het is spijtig dat ik hen geen overwinning kon teruggeven. In de ploegentijdrit gaven we alles.”

Wellicht zal hij de leiderstrui snel moeten afgeven. “Het zal leuk zijn om voor een dag de leiderstrui te dragen. Ik kijk er naar uit om Mauri Vansevenant en Mikkel Honoré te ondersteunen als de beklimmingen eraan komen.”