Jonas Vingegaard wint etappe in Coppi e Bartali, net niet voor Vansevenant

De tweede dag van de 36ste editie van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali leverde net geen Belgische zege op. Mauri Vansevenant werd in de slotkilometer gegrepen.

Er stond best een stevige rit op de agenda vandaag, met het nodige klimmen, het was dus uitkijken of Mark Cavendish zijn leiderstrui kon behouden.

Vanuit Riccione was het ongeveer 50 kilometer tot er goed vier keer een lokale ronde moest afgewerkt worden. Daarin telkens een klim van 3,1 kilometer aan net iets meer dan 6 procent stijgen gemiddeld.

De laatste vluchters werden op goed 20 kilometer van het einde gegrepen. Op 10 kilometer van het einde viel Mauri Vansevenant aan, Juan Ayuso ging met hem mee. Fabio Felline en Manuele Baoro bleven even tussen hen en het peloton, dat al vlug op 30 seconden hing, bengelen.

Op 2 kilometer van het einde werd hun voorsprong gehalveerd naar 15 seconden, onder impuls van Ineos en Movistar. Vansevenant liet zijn medevluchter achter, maar werd op 500 meter van het einde bijgehaald door vier renners. Jonas Vingegaard won de sprint. Sosa werd tweede, Schultz derde.