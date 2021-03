Philipsen merkt progressie in automatismen en dicht Wolfpack grootste zegekans toe: "Bennett de grote favoriet"

Als Jasper Philipsen zijn eerste zege voor Alpecin-Fenix wil behalen, moet hij voorbij Sam Bennett. De Ier is ook volgens onze landgenoot de topfavoriet in de Oxyclean Classic Bredene-De Panne. Zelf meent hij de juiste weg te zijn ingeslagen.

Waar iemand als Tim Merlier al indruk maakte met drie zeges, komt het seizoen van Philipsen wat moeilijker op gang. Voor de Limburger is het uiteraard een nieuwe omgeving bij Alpecin-Fenix. Het is dus een kwestie van werken aan de automatismen.

Ik denk dat we op de goede weg zijn

Dat gaat stilaan de goede kant op, beweert Philipsen. "Ik denk dat iedereen elkaar wel wat beter leert kennen. Het is niet altijd even gemakkelijk, maar ik denk dat we op de goede weg zijn." De winst wordt in een sterk deelnemersveld zeker niet cadeau gegeven. "Ik denk dat het logisch is dat Bennett de grote favoriet is na wat hij dit seizoen al laten zien heef", legt Philipsen de favorietenrol en de druk bij Deceuninck-Quick.Step.

Alpecin-Fenix heeft natuurlijk wel ambitie, want het heeft een stevige selectie samengebracht voor Brugge-De Panne. "We hebben met Jonas Rickaert iemand die sterk bezig is. En dan hebben we nog wel een aantal mannen die in de finale snel zijn. We hebben goede papieren om een mooie sprinttrein op poten te zetten."