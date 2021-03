Sam Bennett antwoordt schitterend op ontgoocheling voor hem in Milaan-Sanremo: "Die druk leg ik mezelf op"

Hoe sterk was Sam Bennett ook alweer in Brugge-De Panne. Voor Deceuninck-Quick.Step is het overwinning nummer elf van het seizoen. Voor Bennett is het de perfecte reactie na een Milaan-Sanremo waar hij meer van had verwacht. Ook woorden van lof voor Mørkøv horen er weer bij.

Het was alsof het niet was: Bennett kon ruim op tijd de vuist ballen in De Panne. De inleiding van de sprint door het team was naar eigen zeggen perfect. "Het ging zo vlot. Uiteraard zit je nog fris genoeg, maar als je een lead-out hebt die te hard gaat, begint de snelheid te dalen en zit je al vol lactaat. Dan ben je te vermoeid om te sprinten. Dit was zo indrukwekkend."

Zo duurde het ook best lang eer Bennett zelf zijn duivels ontbond. "Ik ging pas laat aan. Ik voelde dat er felle wind stond. Mijn benen waren zo goed na die lead-out." Een prima antwoord na Milaan-Sanremo, waar Bennett met pech te maken kreeg. De Ier keerde nog wel terug, maar kraakte op de Poggio. Hij was daar behoorlijk zelfkritisch over.

Ik was niet goed genoeg in Milaan-Sanremo

"Ik maak niet graag excuses, ik behaal liever resultaten. Wat de beste renners zo goed maakt, is dat ze kunnen omgaan met situaties en nog iets uit de koers halen. Mijn koers viel uiteen en dat hoefde niet. Mentaal ging ik er nog wel voor, maar ik had niet de benen meer zoals in Parijs-Nice of zoals hier. Ik ging nog wel voluit tot aan de top van de Poggio, ik gaf alles. Ik was die dag niet goed genoeg", is Bennett streng voor zichzelf.

© photonews

In de volgende race dan zo reageren zoals hij deed in Brugge-De Panne is dan ook wel een teken van een kampioen. "Die druk leg ik mezelf op", lachte Bennett. "Dit is mijn belangrijkste overwinning dit seizoen." Vreemd eigenlijk dat een renner met zijn klasse naar verluidt nog zo dikwijls onzeker is. "Als ik te veel vertrouwen heb en relax, dan verlies ik de scherpte."

Michael Mørkøv is zoals een oude wijn

Vervolgens was het de loftrompet bovenhalen voor Michael Mørkøv. "Hij is een geweldige kerel. Hij is superintelligent en geeft me informatie waar ik niet eens aan zou gedacht hebben. Hij is iemand met veel ervaring, maar stopt ook nooit met leren. Hij is de beste ter wereld omdat hij blijft leren. Hij is zoals een oude wijn."

© photonews

Mede dankzij zijn hulp behaalde Sam Bennett zijn eerste overwinning in een eendagskoers in de WorldTour. "Die was ik al lang aan het najagen. Er waren momenten waarop ik dacht dat die er zou komen en dan verkrampte ik. Er waren een paar wedstrijden waarin ik dacht dat het ging gebeuren en het gebeurde niet." In Brugge-De Panne dus wel.