Bingoal WB krijgt er een extra sponsor bij

Pauwels Sauces, sinds dit jaar bij het Belgische wielerteam, heeft besloten om meer in het project te investeren en wordt tweede sponsor van de ploeg.

De positieve resultaten hebben voor die grotere participatie gezorgd. "We zijn zeer vereerd met de beslissing van Pauwels Sauces om de reeds aanwezige steun nog verder te versterken", verklaart manager Christophe Brandt. "Onze start van het seizoen 2021 was uitstekend, met in het bijzonder de overwinning van Timothy Dupont in de Ster van Bessèges en de winst van Ludovic Robeet in Nokere Koerse.”

In deze onzekere tijden is dat een enorme opsteker. “Daarnaast hebben we ook veel top 10 resultaten, met alomtegenwoordige renners. Deze zeer goede resultaten werkten motiverend voor Pauwels Sauces om meer in ons team te investeren. In deze moeilijke tijden zijn we dus trots om te kunnen rekenen op een partner van dit kaliber. Naast Bingoal en Adeps die ons tijdens de crisis van 2020 nooit in de steek hebben gelaten."