Hermans komt op een zucht van de leiderstrui: "Doe nog altijd mee in klassement, hopelijk kunnen we de klus klaren"

Israel Start-Up Nation trekt volop de kaart van Ben Hermans en de Limburger stelt allesbehalve teleur in de Coppi e Bartali. In de tweede rit kwam hij zelfs bijzonder dicht bij de leiderstrui. Hermans blijft hopen om nog wat op te kunnen schuiven.

In de bergrit naar Sogliano al Rubicone reed Hermans in het wiel van de Australiër Schultz als vierde over de streep. "Als ik derde was geëindigd in plaats van vierde, had ik vier bonificatieseconden gepakt en de leiderstrui veroverd. Ik kwam een paar seconden tekort", schetst Hermans de situatie op de site van zijn ploeg Israel Start-Up Nation.

PLOEG MOET KOERS NIET CONTROLEREN

"Ik ben daar een beetje ontgoocheld over, maar ik zou tevreden moeten zijn met de uitslag en met de manier waarop we de koers controleren." Want het nemen van de leiderstrui zou wel gevolgen gehad hebben op de koers. "Dan hadden we nog drie ritten de koers moeten controleren, dat is niet zo gemakkelijk, dus misschien is dit wel een goede situatie."

Zijn team stond Hermans alvast zo goed mogelijk bij in de tweede etappe. "Ik bedank Matthias Brändle en Alex Dowsett, die 140 kilometer lang heel hard gereden hebben. Nadien had ik veel hulp van Alessandro De Marchi en James Piccoli om de aanvallen te controleren. Guy Niv achtervolgde nog op een demarrage kort bij de finish."

OP DRIE SECONDEN VAN DE LEIDER

Alles kan nog in de Coppi e Bartali. Hermans staat nu derde in de stand, op amper drie seconden van leider Vingegaard. "Ik doe nog altijd mee in het klassement. Er komt nog één zware dag aan, hopelijk kunnen we dan de klus klaren."