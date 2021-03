Topsprinter heeft indruk gemaakt op Jasper Stuyven in Milaan-San Remo: "Ik denk dat hij vergeten was om te ademen op de Poggio"

In Milaan-San Remo werd er vooral gekeken naar de grote drie, maar er hebben ook twee andere renners heel wat indruk gemaakt. Zo ging Jasper Stuyven met de overwinning aan de haal, maar ook Ewan reed een sterke wedstrijd met vooral een straffe prestatie op de Poggio.

Zo was de Australische topsprinter de hele tijd op de voorgrond terug te vinden en hij reageerde op alle mogelijke aanvallen. "Ik denk dat hij vergeten was om te ademen op de Poggio", vertelde Jasper Stuyven woensdag in Extra Time Koers.

"Je ziet het niet aan Ewan als hij aan het afzien is, maar hij reed makkelijk mee en leek zelfs even zelf aan te vallen. Het was indrukwekkend wat hij liet zien. Ik denk dat veel renners verrast waren door zijn prestatie op de Poggio", aldus de winnaar van Milaan-San Remo.