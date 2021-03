Deen van Jumbo-Visma ook de sterkste in de vierde etappe van de Coppi e Bartali

Jonas Vingegaard heeft naast de tweede etappe ook de vierde etappe van de Coppi e Bartali op zijn naam kunnen schrijven. De Deen van Jumbo-Visma blijft zo uiteraard ook de leider in het algemeen klassement.

Vingegaard haalde het in een sprint van Yuriy Natarov en Abner González. Mauri Vansevenant was de eerste Belg op de vijfde plaats. Vingegaard was voor deze rit ook de leider in het algemeen klassement en hij verstevigt zo uiteraard zijn leidersplaats.