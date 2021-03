Sénéchal hoopt dat zijn moment nog komt: "Collectieve spel gespeeld om Van der Poel en Van Aert lam te leggen"

Ook Florian Sénéchal mocht een zegegebaar maken, want de zege was binnen voor Deceuninck-Quick.Step. Die ging naar Kasper Asgreen, Sénéchal won de sprint voor de tweede plaats. De Fransman blijft hopen dat ook hij eens een keer het teamwork van Deceuninck-Quick.Step kan afmaken.

De suprematie van Deceuninck-Quick.Step als ploeg was enorm in de E3 Saxo Bank Classic. "We waren met vier vooraan. Kasper heeft aangevallen om iets te proberen. Wij waren achteraan aan het storen. We hebben het collectieve spel gespeeld om mannen als Mathieu van der Poel en Wout van Aert lam te leggen. Dat is gelukt."

Heet de Fransman niet iet of wat gemengde gevoelens? Hij leek zelf ook rijp voor winst. "Ik ben tevreden voor Kasper, die wint. Of Kasper nu aanviel of ik het afmaakte in de sprint, in beide scenario's hadden we sowieso gewonnen. Mathieu was heel sterk. Ik zat goed geplaatst, ik heb geen fouten gemaakt, Ik had goede benen. Ik denk dat de sterkste wint, chapeau dus voor Kasper."

Het klopt dat ik ook had kunnen winnen

Sénéchal kan zich troosten met de wetenschap dat hij het ook in zich heeft om ooit een koers als de E3 op zijn palmares te zetten. "Het klopt dat ik ook had kunnen winnen, het zal voor een volgende keer zijn."