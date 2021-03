Štybar en Lampaert twee mogelijke afwerkers bij Wolfpack: "Proberen Van Aert en Van der Poel te verschalken"

Zdeněk Štybar kreeg deze ochtend nog eens het kroontje op zijn hoofd als prins van Harelbeke. De Tsjech won immers de vorige editie van de E3 in 2019. Yves Lampaert is één van zijn ploegmaats wiens kaart eveneens getrokken kan worden in het kamp van Deceuninck-Quick.Step.

Štybar voorspelde voor de start in Harelbeke alvast een attractieve editie van de E3 Saxo Bank Classic. "Op dit parcours gaat het echt wel koers zijn", denkt Štybar. Zelf is hij in het bezit van vier wereldtitels in het veldrijden, net als Van der Poel. Van Aert heeft er drie. Krijgen we straks tien wereldtitels uit het veld op het podium van de E3? "De kans bestaat. Ik weet niet hoe groot die is, maar ze bestaat."

EIGEN KOERS RIJDEN

Štybar is voorts wel niet al te veel van plan om te kijken naar Mathieu van der Poel en Wout van Aert. "Ik denk dat we gewoon moeten onze eigen koers rijden. We zijn in het algemeen heel sterk als ploeg en dat moeten we uitspelen."

Lampaert gaat grotendeels akkoord met Štybar als het gaat over het spektakel dat ons te wachten staat. "Ik denk dat het heel de dag koers gaat zijn." Is de hoop dat Van Aert en Van der Poel geklopt kunnen worden groter na de winst van Stuyven in Milaan-Sanremo? "Ja, toch wel. Gelukkig zijn ze te kloppen. Het zijn hele sterke renners, we gaan moeten proberen om hen te verschalken."

VEEL PLEKKEN OM AAN TE VALLEN

Op welke manier gaan ze dat bij Deceuninck-Quick.Step aanpakken? "Ik weet nog niet op welke manier, maar we gaan ons best doen." Weten ze dat dan voor aanvang van de wedstrijd niet? "Neen, dat kan ik pas na de koers zeggen. Er zijn veel plekken waar je kunt aanvallen."