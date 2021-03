Van Aert heeft eigen plan maar weet ook wie in het oog te houden: "Mathieu diegene die je geen tien meter mag gunnen"

Op naar een nieuw duel Wout van Aert - Mathieu van der Poel? Het zou alvast spektakel opleveren in de E3 Saxo Bank Classic. Van Aert gaat Van der Poel indien mogelijk zeker niet te veel vrijheid gunnen. Voorts is het ook rekening houden met het eigen plan, en met de wind.

"Het is een heel zware koers, een lange finale", zei Wout van Aert aan de start over de E3. "Een parcours met heel smalle wegen, dat er zich echt wel toe leent om te koersen. Ik verwacht een lastige en zware finale." Hoezeer is hij al bezig met de Ronde? "Op zich ben ik daar nog niet mee bezig. Het is achteraf wel leuk als je hier een goed resultaat en een goed gevoel aan kunt overhouden"

In welke mate stemt Van Aert zijn koers af op Van der Poel? "Altijd wel een beetje. Mathieu is wel diegene die je geen tien meter mag gunnen. Ik denk dat wij ook wel ons plan hebben met hoe we de koers willen aanpakken." De weersomstandigheden gaan opnieuw een rol spelen. "In de finale staat de wind redelijk in het nadeel. Ik verwacht dat men vroeger in de koers gaat proberen het verschil te maken."

In Vlaamse koersen is de windrichting altijd belangrijk

Ook een niet te onderschatten factor dus. "In de Vlaamse koersen is de windrichting altijd belangrijk." In elk geval zou Van Aert klaar moeten zijn om te oogsten. "Ik denk het. Ik voel me goed. Door die week herstel heb ik meer frisheid. Toch wel een stuk sterker."

Bij zijn vorige deelname aan de E3 werd Van Aert in 2019 meteen tweede. In die twee jaar is er voor hem uiteraard veel veranderd. "Ondertussen rijd ik gemakkelijker de finales, dat was de eerste keer niet het geval. In dat opzicht ben ik sterker geworden, maar dat is geen garantie op een betere klassering."