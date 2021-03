VOORBESCHOUWING: Mathieu van der Poel en Wout van Aert topfavorieten voor E3 Saxo Bank Classic, maar wat kunnen de outsiders?

Een nieuwe klassieker in België en dus is het automatisch uitkijken naar een duel tussen Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Toch starten er ook heel wat outsiders in de E3 Saxo Bank Classic. Krijgen we deze middag een verrassing?

Om 12u15 beginnen de renners eraan. Dan start namelijk de E3 Saxo Bank Classic. Het peloton krijgt een parcours van 203,9 kilometer voorgeschoteld en met onder meer de Oude Kwaremont, Paterberg, Taaienberg en Tiegemberg staan er enkele mooie beklimmingen op het programma. De topfavorieten voor de overwinning zijn uiteraard Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Julian Alaphilippe, de wereldkampioen die ook behoort tot de grote drie, is niet van de partij voor Deceuninck-Quick-Step. Er zal dus vooral naar van der Poel en van Aert gekeken worden. © photonews Toch zijn er enkele outsiders die ze niet mogen onderschatten. Zo heeft Jasper Stuyven in Milaan-San Remo al laten zien hoe hij die renners moet kloppen en door de afwezigheid van Alaphlippe lijkt Lampaert voluit zijn kans te mogen wagen voor Deceuninck-Quick-Step. Ook andere namen komen nog naar voor. Zo wordt er ook gekeken naar Tom Pidcock, maar ook Mads Pedersen, Nils Politt, Greg Van Avermaet en Zdenek Stybar, de laatste winnaar van de E3 Saxo Bank Classic, worden genoemd. ONZE STERREN VOOR DE E3 SAXO BANK CLASSIC ONZE STERREN VOOR DE E3 SAXO BANK CLASSIC *** Wout van Aert, Mathieu van der Poel ** Mads Pedersen * Jasper Stuyven, Tom Pidcock, Yves Lampaert, Greg Van Avermaet, Nils Politt, Zdenek Stybar