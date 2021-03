Dan toch geen Gent-Wevelgem voor Jasper Stuyven: "De bladzijde omslaan en hopen op het beste voor de komende wedstrijden"

Aderlating voor Trek-Segafredo. De wielerformatie haalde met Kuurne-Brussel-Kuurne en Milaan-San Remo al enkele mooie overwinningen binnen dit seizoen, maar Gent-Wevelgem zullen ze al zeker niet winnen dit jaar.

De ploeg verschijnt niet aan de start door enkele positieve coronatesten binnen de ploeg. Jasper Stuyven laat op Twitter weten dat hij het jammer vindt. "Enorm spijtig dat ik morgen niet aan de start zal staan! De bladzijde omslaan en hopen op het beste voor de komende wedstrijden", aldus de winnaar van Milaan-San Remo.

Absolutely gutted to not taking the start tomorrow! Turn the page and hope for the best for the upcoming races ! https://t.co/7WVFPcj8Ro