Heeft Jumbo-Visma het probleem van het containerschip in het Suezkanaal opgelost? "We hebben Wout van Aert gestuurd, omdat het te lang duurde"

Volgens Jumbo-Visma was er slechts één persoon nodig om het probleem op te lossen. "We hebben Wout van Aert gestuurd, omdat het te lang duurde", schreef Jumbo-Visma op sociale media met daaronder een foto van Wout van Aert die het schip verder aan het trekken is. Een grappige meme van de Nederlandse wielerformatie.

We have sent @WoutvanAert, because it took a little too long.



