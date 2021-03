Philippe Gilbert last pauze in en zal niet deelnemen aan de Ronde van Vlaanderen

Straf nieuws uit de wielerwereld. Philippe Gilbert heeft namelijk beslist om een pauze in te lassen en daardoor zal onze landgenoot ook niet te zien zijn in de Ronde van Vlaanderen.

Philippe Gilbert heeft voorlopig een voorjaar gereden om snel te vergeten. Zo moest hij opgeven in de E3 Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem en in Milaan-San Remo eindigde hij ergens in de middenmoot.

Daarom heeft onze landgenoot van Lotto Soudal nu beslist om op fysiek en mentaal vlak een pauze in te lassen. Zo zal hij al zeker niet te zien zijn in de Ronde van Vlaanderen. Lotto Soudal heeft het nieuws zelf bekendgemaakt.