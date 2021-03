Zware straf in de maak voor Franse sprinter? UCI stuurt hem door naar Disciplinaire Commissie

Het voorval tussen Nacer Bouhanni en Jake Stewart in de Franse eendagswedstrijd Cholet-Pays de Loire krijgt nog een staartje. Zo heeft de UCI Bouhanni doorgestuurd naar de Disciplinaire Commissie.

In de Franse eendagswedstrijd Cholet-Pays de Loire heeft Nacer Bouhanni zich opnieuw van een slechte kant laten zien. In de sprint duwde hij Jake Stewart bijna tegen de hekken. Stewart was er daarna niet over te spreken en ook de UCI is niet tevreden.

Zo heeft de Internationale Wielerunie volgens Sporza beslist om de Franse sprinter door te sturen naar de Disciplinaire Commissie. De kans is dus bestaande dat Bouhanni binnenkort wordt gestraft.