Kan UAE Team Emirates met deze renner verrassen in de Ronde van Vlaanderen? "Ik ben in topvorm"

In de Ronde van Vlaanderen zal er vooral naar Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Deceuninck-Quick-Step gekeken worden, maar een ploeg die het goed doet en voorlopig onder de radar blijft, is UAE Team Emirates.

Met Matteo Trentin en Alexander Kristoff beschikt UAE Team Emirates over twee kopmannen en vooral Trentin liet dit seizoen al mooie dingen zien. Zo werd hij onder meer achtste in de Omloop, twaalfde in Milaan-San Remo en derde in Gent-Wevelgem.

Trentin behoort zo tot één van de outsiders voor de overwinning in de Ronde van Vlaanderen. "Ik ben in topvorm en de andere jongens worden ook sterker naarmate de klassiekers vorderen. Ik denk dat we veel vertrouwen hebben na Gent-Wevelgem. Bystrøm maakte een goede indruk en we weten allemaal tot wat Kristoff in staat is in Vlaanderen. Ik denk dat we beschikken over goede opties", aldus Trentin en staat te lezen bij Cyclingnews.