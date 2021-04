Grote Prijs Wilfried Peeters wordt afgelast

Met de dag werd de kans kleiner dat de interclub voor elites en beloften op 2 mei in Mol zou doorgaan en nu is de beslissing gevallen.

Geen Grote Prijs Wilfried Peeters dit jaar, dat zat er een beetje aan te komen. “Voor de derde keer op rij moeten we de Zuidkempense Pijl annuleren”, laat voorzitter Wilfried Peeters in een persmededeling weten.

“Vorig jaar zaten we in de eerste lockdown en konden we niet organiseren. Dit jaar was onze wedstrijd oorspronkelijk op 21 maart voorzien. Doordat de coronacijfers in die periode slechter werden moesten we ook dan annuleren.”

“We vonden zondag 2 mei als nieuwe datum. De huidige coronamaatregelen gelden tot 26 april. Wat begin mei mogelijk zal zijn, is voor organisatoren onduidelijk. Dus zien we ons genoodzaakt een derde keer te annuleren.”