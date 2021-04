Hoe kijken ze bij AG2R nu naar waardeverhoudingen? "Twee-drie supergoed, maar de rest is daarom niet erbarmelijk"

Zou AG2R de winnaar van de Ronde kunnen leveren? Oliver Naesen en Greg Van Avermaet hebben bij momenten niet slecht gereden, maar moeten natuurlijk opboksen tegen Van Aert, Van der Poel en Alaphilippe. Naesen geeft aan hoe hij de situatie inschat.

Een deel van het verhaal is ook de kritiek die erbij komt kijken. Dat kaartte Naesen aan voor de start van Dwars door Vlaanderen. Op sociale media krijgen hij en Greg het soms hard te verduren. Is Naesen daar dan boos om? "Ik heb ooit gezegd: je kunt niet kwaad zijn op een ezel omdat het een ezel is. Als je die reacties zo leest, laat je u soms meeslepen."

Naesen wil zich zeker niet wegsteken voor de werkelijkheid? "Als het goed is, ben ik eerlijk, en als het slecht is, ben ik ook eerlijk. Soms word je toch afgerekend op dingen dat je niet gezegd hebt. Da's soms onvoorstelbaar. " En dan is er nog die enorm zware concurrentie. "Moest ik naar de koers kijken, zou ik dat veel positiever benaderen. Het is alsof er maar twee-drie goeie renners zijn en al de rest is daardoor slecht."

BESTAANSRECHT

Dat is zeker niet het geval. "Er zijn er twee-drie die supergoed zijn, zo goed dat we dat het laatste decennium misschien niet meer gezien hebben, maar de rest is daarom niet erbarmelijk. Wij doen het met de middelen die we hebben. We hebben nog geen kans onbenut gelaten om te tonen dat we ons best doen, hoewel we niet zo goed zijn als Wout, Mathieu en Julian. Soms heb je dan precies ineens geen bestaansrecht meer."

Kunnen Naesen & co de 'Grote Drie' ook aan de weet eens bewijzen dat ze er ook nog altijd staan? "Heel graag, maar het zijn de wetten van de fysiek in de sport."