Van der Poel erkent mindere frisheid door zware Tirreno: "Had niet meest brede basis, maar wie weet sta ik er zondag"

Mathieu van der Poel is nog altijd één van de grootste kanshebbers om in de Ronde van Vlaanderen met de zege aan de haal te gaan. Al was er in de vorige Vlaamse wedstrijden nog niet dat flitsende dat hij wel in zich had in de Strade en de Tirreno-Adriatico.

Eén theorie is dat de zware Tirreno-Adriatico er wel degelijk in hakt en er hierdoor een gebrek aan frisheid optreedt. Een analyse waar Van der Poel zich wel in kan vinden. "Ik had niet de meest brede basis toen ik aan het seizoen begonnen ben. We dachten wel dat we het konden rekken tot Parijs-Roubaix. Ik denk dat ik in de Italiaanse koersen net iets beter in vorm was."

Het is ook wel een volgepakt schema dat Van der Poel afwerkt, door de combinatie van verschillende disciplines. "Na het WK veldrijden ben ik snel begonnen op de weg. Ik wist dat ik wel de goeie vorm te pakken had. Als je echt diep moet gaan, is het normaal dat je conditioneel gaat inboeten. Dat wilt daarom nog niet iets zeggen voor zondag. We wisten dat ik niet de beste basis had."

MOOIE TROOSTPRIJS

Weegt die lange solo op weg naar Castelfidardo, in de Tirrenorit die hij zo spectaculair won, niet nog altijd door? "Misschien wel, maar ik heb die dag wel gewonnen. Dat is alvast een mooie troostprijs. Achteraf is het altijd gemakkelijk te zeggen of dat wel of niet een reden is. Het heeft wel krachten gekost, zoveel is zeker."

© photonews

Met supercompensatie houdt Van der Poel geen rekening. "Supercompensatie krijg je pas als je veel getraind hebt en dat heb ik niet echt gedaan. In de Belgische klassiekers ben ik nog niet echt op mijn best geweest, maar wie weet sta ik er zondag wel ineens. In de E3 was het niet super, maar ook niet slecht." Veel trainen doet hij in de dagen voor de Ronde ook niet. "Ik geloof niet dat je in die laatste dagen nog iets kan omzetten;"

TEVREDEN OVER SEIZOENSBEGIN

De finale van de Ronde kleur geven is wel het minste waar Van der Poel op hoopt. "Ik wil zeker een rol van betekenis spelen. Anders gaan we eens moeten nadenken over hoe we het iets beter kunnen doen. Ik ben heel tevreden over het begin van mijn seizoen, vooral met mijn overwinning in de Strade, waar ik toch op had gefocust."

Dat Wout van Aert dan misschien beter opgebouwd heeft, dat wil Van der Poel niet gezegd hebben. "Iedereen kiest voor zijn eigen aanpak. Ieder doet zijn eigen ding, wij hebben geprobeerd om het op onze manier te doen."