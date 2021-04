Kan winnaar Dwars door Vlaanderen nog een keertje verrassen? "Vertrouwen dat ik voor overwinning mee kan strijden"

Dwars door Vlaanderen winnen, het kan wat met een mens doen. Zorgen voor het nodige vertrouwen met het oog op de Ronde van Vlaanderen, bijvoorbeeld. Dylan van Baarle gelooft dat hij ook in de grootste Vlaamse klassieker een rol van betekenis kan spelen.

Van Baarle had al een hoop ereplaatsen bij mekaar gereden in de klassiekers. In Dwars door Vlaanderen heeft hij zichzelf ook als winnaar op de kaart gezet. Overigens kon ook zijn stijl de tv-kijker bekoren. "Ik las reacties op Twitter en op Instagram dat mijn positie op de fiets de mensen wel aansprak", aldus Van Baarle in een gesprek met NOS.

Ik moet er gewoon een beetje in geloven

Die overwinning in Dwars door Vlaanderen heeft toch enigszins zijn insteek voor de Ronde van Vlaanderen gewijzigd. "Voordien was het meer: ik wil een goede uitslag rijden. Nu heb ik er wel vertrouwen in dat ik voor de overwinning mee kan strijden, ja. Ik moet er gewoon een beetje in geloven."

Dat was volgens hem ook het verschil iin Dwars door Vlaanderen. "Waar ik misschien dat geloof minder had in de E3 en in Gent-Wevelgem, had ik dat dan wel. Dat moet ik meenemen naar zondag en dan hoop ik een hele goede wedstrijd te rijden."