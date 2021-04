Mathieu van der Poel fileert tegenstanders Van Aert, Alaphilippe en Sagan: "Wout in zeer goede vorm"

Mathieu van der Poel is zeker kandidaat om zichzelf op te volgen in de Ronde van Vlaanderen. Al is de concurrentie niet min, met Wout van Aert, Julian Alaphilippe en wie weet Peter Sagan. Van der Poel heeft alvast al laten blijken wat hij denkt over die drie renners.

Het is van zijn ritwinst in de Tirreno op 11 maart geleden dat Alaphilippe nog eens echt een goede uitslag liet optekenen. Verwacht Mathieu hem zondag op de afspraak in de Ronde? "Zeker weten. Julian is een renner die ik altijd opmerk. Hij was vrij goed in de Tirreno. Momenteel is het misschien iets minder indrukwekkend, maar hij haalt nog altijd een superhoog niveau. Julian is zeker één van mijn grootste opponenten."

En dan Peter Sagan, tot wat zal die in staat zijn? "Het zal er van afhangen hoe zijn conditie is. Hij heeft al een paar goede uitslagen gereden, maar nog niet echt in wedstrijden zoals de Ronde van Vlaanderen. In Milaan-Sanremo stond hij er zeker wel, maar dat is sowieso een andere koers dan de Ronde. Als hij zijn topniveau haalt, is hij altijd een renner waar je rekening moet mee houden."

VOORAL KIJKEN NAAR VAN AERT

Als je het lijstje met concurrenten af gaat, steekt Van Aert er wel bovenuit. "Wout van Aert zit in zeer goede vorm. Hij wil echt winnen. Ik zal vooral naar hem kijken. We waren met drie sterk aan het seizoen begonnen, Wout, Julian en ik. Op dit ogenblik is het bij Julian en mij misschien iets minder. Wout heeft Gent-Wevelgem gewonnen. In de E3 lag hij er af op de Tiegemberg, maar had hij voordien ook al de forcing gevoerd."

NIET BANG OM TE VERLIEZEN

Daarnaast zijn er nog een hele boel andere uitdagers. Die mogen ook hun deel van het werk opknappen, geeft Van der Poel aan. "Ik heb in de E3 getoond dat ik niet bang ben om te verliezen. Het is niet altijd aan ons om de gaten te dichten, zoveel is zeker. Als die andere gasten ook niet eens een gaatje dichtrijden, kunnen ze ook niet winnen."