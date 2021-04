Volgende dagen duidelijkheid over toekomst Wolfpack? "Niet 1 sponsor die 40 miljoen op tafel legt, maar ik klaag niet"

De deadline was 31 maart. Die had Lefevere zichzelf opgelegd om de toekomst van Deceuninck-Quick.Step te verzekeren. Die datum is reeds gepasseerd, maar niet getreurd. Lefevere is volop bezig om van de hernieuwing van de sponsorcontracten werk te maken.

Patrick Lefevere kaartte de situatie van de ploeg de voorbije weken al enkele keren aan. "Ik weet dat ik teveel praat", lacht de CEO van Deceuninck-Quick.Step. "Ze zeggen mij ook dat ik niet meer mag tweeten na 22 uur, maar dat heb ik al even niet meer gedaan." Eén ding is zeker: "Iedereen - of die nu einde contract is of niet - wordt doorbetaald tot 31 december."

Ik had gehoopt het te kunnen afronden voor de Ronde

De grote vraag is: wat dan? Is er een groot akkoord nakende over de toekomst van de ploeg? "We zijn op de goede weg. Ik had gehoopt het te kunnen afronden voor de Ronde van Vlaanderen. We zijn bezig met een plan, een project. Ik heb helaas niet één hoofdsponsor die veertig miljoen euro op tafel legt. Ik moet het doen met verschillende sponsors. Maar ik klaag niet."

Het kan dat er snel schot in de zaak komt. "De volgende dagen staan er wel nog wat dingen te gebeuren. Ik hoop dat het eerste nieuws dat we kunnen brengen, is dat de ploeg kan blijven voortbestaan. En nadien dat we de komst van enkele nieuwe renners kunnen aankondigen. Het gaat stap per stap. We zullen wel laten weten wanneer we iets te melden hebben."