Beleving bij DQS: Lampaert wil Van Aert en Van der Poel isoleren, een eer voor Alaphilippe te starten in regenboogtrui

Kan Elegant-Quick.Step op tegen Van der Poel en Van Aert? Zowel Alaphilippe - in regenboogtrui - en Lampaert weten dat ze de breedte van hun ploeg moeten uitspelen om succesvol te zijn in de Ronde van Vlaanderen. Zo kunnen ze Van der Poel en Van Aert in het verweer krijgen.

Dat is alleszins de betrachting, zo geeft Yves Lampaert aan. "Als we aanvallend kunnen koersen, dan zit je nooit in de verdediging." Lampaert kent dé manier om Mathieu van der Poel en Wout van Aert te kloppen. "Hen isoleren en zorgen dat ze zelf veel energie verspillen."

© photonews

Elegant-Quick.Step kwam zelf wel niet aan de start van de Ronde zoals het voorzien was. "Het verlies van Štybar zal wegen, maar ik denk dat we met Van Lerberghe een goede vervanger hebben. We zijn wel redelijk sterk in de breedte, hopelijk kunnen we dat opvangen."

HOPEN OP DIE GOEDE UITSLAG

Hoe zit het met het persoonlijke gevoel van Yves Lampaert? "De laatste weken rijd ik goed, maar had ik nog niet echt de superuitslagen. Ik hoop vandaag wel een goede uitslag te rijden." Het is wel alles uit de kast halen, want geen Parijs-Roubaix meer op de kalender volgende zondag. "We hebben geen reden meer om ons te sparen."

STERKE PLOEG

"Ik ben zeker gemotiveerd om hier met de ploeg te koersen", opende Alaphilippe zijn babbel voor de start van de koers. "Het is nog specialer met de regenboogtrui om mijn schouders. Dat is een speciaal gevoel. Het is een grote eer. Om in zo'n koers die trui te dragen, dat motiveert." Er moet voor hem wel wat mogelijk zijn. "De benen gaan het beslissen." Hij is toch één van de favorieten? "Goh, we zijn hier vooral met een sterke ploeg."