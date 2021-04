Coronavirus strooit alvast geen roet in het eten: alle renners die aan de start van de Ronde van Vlaanderen worden verwacht hebben negatief getest

Met de Ronde van Vlaanderen staat vandaag Vlaanderens Mooiste op het programma. Alle ploegen hebben zaterdag goed nieuws gekregen, want er waren geen positieve coronabesmettingen. Iedereen kan dus gewoon starten.

Het coronavirus strooide al vaak roet in het eten in de wielerwereld, maar voor de Ronde van Vlaanderen heeft het peloton het virus buiten kunnen houden. Volgens Het Nieuwsblad heeft iedereen negatief getest op corona, waardoor iedereen die aan de start werd verwacht, ook gewoon kan starten.

Goed nieuws dus voor Trek-Segafredo en BORA-Hansgrohe, want beide ploegen kregen de voorbije dagen nog te maken met het coronavirus. Zo was Trek-Segafredo er niet bij in Gent-Wevelgem en ontbrak BORA-Hansgrohe in de ER Saxo Bank Classic en Gent-Wevelgem.