Stuyven boekt na zege in Sanremo ook beste uitslag ooit in Ronde maar had minder kracht over dan Van Avermaet

Heel knap van Jasper Stuyven dat hij na zijn winst in Milaan-Sanremo ook in de Ronde meedeed met de beteren. Al waren de eerste twee wel een beduidend stukje beter. Ook in het duel om plek drie was het zwoegen, maar vierde eindigen is ook lang niet slecht.

Jasper Stuyven reed een alerte Ronde van Vlaanderen en dat moest ook wel. "Ik moest slim koersen. Ook in de finale, maar de sterksten zaten vooraan. Volgens mij was er een groepje van vijf renners die beter waren op de klimmetjes. Wij zorgden er voor dat de groep achter hen bleef draaien."

Hoe zat het gevoel bij hem persoonlijk? "Op sommige klimmetjes voelde ik me goed, maar op de steile hellingen had ik het moeilijk. Ik ben blij dat ik ben blijven vechten." In de slotkilometers ging Stuyven dan mee toen Van Avermaet versnelde. "Ik reageerde niet onmiddellijk. Nadien dacht ik: ok, let's go."

Ik denk dat het een mooie vierde plaats is

Zo kon Stuyven nog koersen voor de derde plaats. "Ik dacht wel dat het supermoeilijk ging zijn. Toen hij overnam, voelde ik het verschil in kracht. Ik probeerde nog, maar het was vrij duidelijk dat ik niet meer de benen had om te sprinten voor de derde plaats. Ik denk dat het een mooie vierde plaats is. Het is mijn beste uitslag tot dusver in de Ronde van Vlaanderen."

Dat is dus zeker een resultaat waar de Leuvenaar mee kan thuiskomen. "Het is niet slecht om 1 en 4 te eindigen in de eerste twee Monumenten van het seizoen. Ik wou dat ik op het podium was gefinisht, maar het is wat het is."